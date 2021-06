NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für FMC nach einer Online-Fachkonferenz der Investmentbank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Von Seiten des Dialysekonzerns habe sich die Finanzchefin Helen Giza geäußert, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Demnach gehe das Unternehmen im zweiten Halbjahr von einer normalisierten Sterblichkeitsrate unter Dialysepatienten aus./tih/men