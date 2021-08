NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für FMC auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die anonymisierte Auswertung von Mobilfunkaktivitäten rund um die Dialysekliniken von FMC und dem Wettbewerber DaVita habe ergeben, dass diese um rund ein Fünftel unter dem sonst üblichen Niveau liegen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ag