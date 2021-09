NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für FMC auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Analyst James Vane-Tempest rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf die aktuellen Trends zur Covid-Sterblichkeit in den USA nicht mit einer Prognoseerhöhung des Dialysespezialisten./ag/jha/