NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach einem Urteil des obersten US-Gerichts gegen einen US-Wettbewerber auf "Underperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Anders als von ihm gedacht, sei die Entscheidung nicht zugunsten des Konkurrenten Davita ausgefallen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht dennoch davon aus, dass die in dem Fall strittigen Erstattungen durch die US-Krankenversicherung Medicare in Zukunft höher ausfallen werden./tih/edh