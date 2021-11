NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60,80 Euro belassen. Auch 2022 sei der Dialysekonzern mit Herausforderungen konfrontiert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/edh