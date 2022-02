NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 48,70 Euro belassen. Der US-Konkurrent DaVita habe seinen Ausblick erneut gesenkt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig hätten ihn die jüngst veröffentlichten Konsensschätzungen für den deutschen Dialyseanbieter überrascht, da sie für 2022 immer noch von einem operativen Ergebnisanstieg (Ebit) um über neun Prozent ausgingen./gl/eas