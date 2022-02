NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 48,70 Euro belassen. Seine Schätzungen für den Dialysebetreiber lägen über den Markterwartungen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Wesentlich seien aber die Unternehmensziele für das laufende Jahr, und diesbezüglich nähmen die Risiken zu./la/eas