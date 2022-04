NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor den am Mittwoch erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 48,7 Euro belassen. Analyst David Adlington stellte in einer am Freitag vorliegenden Studie die aktuellen Konsensschätzungen heraus. Zudem verwies er mit Blick auf das Gesamtjahr auf Warnungen von Wettbewerbern, sowohl auf der Dienstleistungsseite als auch auf der Produktseite. Diese stützten seine Ansicht, dass es für die Jahresziele des Dialysespezialisten einige Risiken gebe./ck/jha/