NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 48,70 Euro belassen. Umsatz- und Ergebniskennziffern des Dialyseanbieters seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Allerdings könnte die Qualität des Zahlenwerks einige Fragen aufwerfen./edh/mis