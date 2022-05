NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 48,70 auf 51,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Wachstum bessere sich langsam, aber im Fokus blieben die Kosten, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht des Dialysekonzerns./ag/edh