NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 23 auf 17,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington begründete dies in einer Studie vom Montagabend mit gesunkenen Schätzungen und geschrumpften Bewertungen in der Branche. Das dritte Quartal des Dialysespezialisten sei wenig erbaulich gewesen, und das vierte werde voraussichtlich schwach. Er sieht zudem immense Risiken, dass auch 2023 wenig erbaulich wird./ag/bek