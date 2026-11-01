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Deutsche Bank AG

Fresenius SECo Buy

13:16 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA
52,83 EUR 1,00 EUR 1,93%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Quartalszahlen und einer weiter aufgehellten Gewinnprognose von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber habe erneut positiv überrascht, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Alle Geschäftsbereiche entwickelten sich weiterhin gut, und er sei besonders erfreut über die strategischen Maßnahmen, die im Bereich der Biosimilars ergriffen worden seien./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA

13:16 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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