NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analystin Veronika Dubajova aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie wegen gesenkter Erwartungen an die Dialysetochter FMC ihre Schätzungen auch für den Mutterkonzern. Zudem berücksichtigte sie aktuelle Wechselkursveränderungen und die Geschäftstrends der Infusionstochter Kabi in den USA./ck/mis