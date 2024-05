Jefferies & Company Inc.

Fresenius SECo Buy

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nun mehr Zuversicht in die Erholung der Geschäfte des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts. Schließlich hätten die Tochter Fresenius Kabi und die Krankenhaussparte Helios stark abgeschnitten./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 09:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 19:00 / ET

