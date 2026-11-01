Fresenius Aktie
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Marktkap. 28,94 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN FRE5EN
ISIN DE000FRE5EN2
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 56 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die ersten Versuche des Medizinkonzerns im Bereich Biosimilare teuer gewesen seien und wenig Ergebnisse gebracht hätten, habe sich dieser Bereich unter dem neuen Chef Michael Sen deutlich gewandelt, schrieb Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Daher sei er nun kurz- wie längerfristig optimistischer als bisher./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 01:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,10 €
|Abst. Kursziel*:
24,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,17%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|11:41
|Fresenius Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Fresenius Overweight
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|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|Fresenius Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|Fresenius Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|02.11.21
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|Fresenius Underperform
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.