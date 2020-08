HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe seine robuste Geschäftsentwicklung trotz der Belastungen aus der Corona-Krise fortgesetzt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der vergleichsweise guten Lage des Unternehmens sorge der Verlauf der Corona-Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen für deutliche Unsicherheit in puncto Geschäftsentwicklung./edh/mis