NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das zweite Quartal zeichne ein gemischtes Bild, vor allem wegen der bedeutenden Auswirkungen der Corona-Krise auf die Klinik- und Reha-Töchter Helios und Vamed, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Medizinkonzerns. Der Ausblick der auf Flüssigmedizin, Narkosemittel und klinische Ernährung spezialisierte Tochter Kabi könne einige Anleger enttäuschen./tih/la