NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE nach einer Branchenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Konzernchef Stephan Sturm habe sich hinsichtlich der kurzfristigen Ziele zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Änderungen der Konzernstruktur des Gesundheitsunternehmens hätten Verkäufe wohl den Vorzug vor Ausgliederungen./bek/jha/