NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE nach reduzierten Geschäftszielen der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33,30 Euro belassen. Die substanzielle Gewinnwarnung von FMC belaste die diesjährigen Zahlen des Medizinkonzerns und auch dessen mittelfristigen Ausblick, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh