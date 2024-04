JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen sollten einen ordentlichen Jahresstart des Medizinkonzerns belegen, schrieb Analyst David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er sieht die Gewinnrisiken weiterhin als begrenzt an. Allerdings bleibe die Unsicherheit über die Beteiligung am Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) eine Belastung für die Aktie./gl/tih

