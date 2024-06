JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37,60 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe die Gelegenheit wie erwartet genutzt, um die Jahres- und mittelfristigen Ziele für die Krankenhaustochter Helios anzuheben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass das Unternehmen nun das obere Ende der Zielspannen erreichen wolle, sollte aber nur wenig an den durchschnittlichen Schätzungen ändern, die bereits in diesem Bereich lägen. Zudem habe Fresenius bestätigt, dass die positive Entwicklung bei Kabi nach dem starken Jahresstart des Herstellers von klinischer Ernährung, Infusionen und Arzneimitteln anhalte./gl/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 19:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2024 / 19:14 / BST

