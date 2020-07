NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66,30 Euro belassen. Das zweite Quartal des Medizintechnikunternehmens und Klinikbetreibers sei etwas besser als die erst kürzlich herunter geschraubten Erwartungen, schrieb Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Gestützt hätten die starke Geschäftsentwicklung der Dialysetochter FMC und die starken Margen der Infusionstochter Kabi./ck/mis