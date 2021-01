NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60,40 Euro belassen. Auch das Jahr 2021 dürfte geprägt bleiben von der Lungenkrankheit Covid-19, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Medizintechnikunternehmen und ihren Dienstleistern. Im ersten Quartal dürfte es für viele der von ihm bewerteten Unternehmen weiter Gegenwind geben. Im restlichen Jahr indes sei vergleichsweise hohes Wachstum zu erwarten. Fresenius dürfte weiter von der Dialyse-Tochter FMC profitieren. Die Kliniksparte Helios sollte zugleich Widerstandskraft zeigen und ihre Geschäfte sich wegen des Impfstarts verbessern./ck/ajx