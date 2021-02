NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das vierte Quartal sei besser als von ihm gedacht verlaufen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Ausblick auf 2021 stimme mit den Vorab-Ankündigungen überein./ajx/la