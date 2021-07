NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius SE vor Zahlen von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf den anstehenden Bericht zum zweiten Quartal überarbeitete Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für den Krankenhaus- und Medizinkonzern. Die Umsätze sollten dank der Krankenhausgesellschaft Helios solide zugelegt haben, wenngleich die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) weiterhin eine Belastung sei. Dank der niedrigen Vergleichsbasis sollte konzernweit auch der Gewinn im vergangenen Jahresviertel gestiegen sein./tav/edh