NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE anlässlich der anstehenden Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52,40 Euro belassen. Er rechne mit einem ruhigen Quartal des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit seiner Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) liege er derweil unter der Markterwartung./la/mis