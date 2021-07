NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das zweite Quartal des Unternehmens sei in Hinblick auf das Nettoergebnis besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Umsatz und operativer Gewinn (Ebit) hätten dagegen den Erwartungen entsprochen./mf/mis