NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Fresenius SE nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Kennziffern des Medizinkonzerns seien einen Tick über den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Anleger dürften sich aber auf den Kostensenkungsplan und die Entwicklung der Tochter Kabi fokussieren./edh/la