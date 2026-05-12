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Marktkap. 1,57 Mrd. EUR

KGV 18,87 Div. Rendite 0,86%
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WKN A255F1

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

FRIEDRICH VORWERK Buy

15:56 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe ein robustes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jede Kursschwäche im Zusammenhang mit dem novellierten deutschen Gesetz über unterirdische Kabel stelle eine Kaufgelegenheit dar./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
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Buy		 Kurs*:
75,25 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,15%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

15:56 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
08.04.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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