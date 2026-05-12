Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

FRIEDRICH VORWERK Buy

15:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe ein robustes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jede Kursschwäche im Zusammenhang mit dem novellierten deutschen Gesetz über unterirdische Kabel stelle eine Kaufgelegenheit dar./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:34 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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