FRIEDRICH VORWERK Aktie
Marktkap. 1,22 Mrd. EURKGV 18,87 Div. Rendite 0,86%
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Symbol FDVWF
FRIEDRICH VORWERK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Lasse Stueben ist der Ansicht, dass der Markt die Auswirkungen der geplanten Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Herstellers von unterirdischen Hochspannungskabeln überschätzt. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
61,40 €
|Abst. Kursziel*:
79,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,36%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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