FRIEDRICH VORWERK Aktie
Marktkap. 1,42 Mrd. EURKGV 18,87 Div. Rendite 0,86%
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Symbol FDVWF
FRIEDRICH VORWERK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Energie-Anlagenbauer habe starke vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, schrieb Lasse Stueben am Freitag und hob seine Schätzungen an. Trotz des Kuranstiegs sei die Aktie noch nicht teuer./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,25 €
|Abst. Kursziel*:
54,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,04%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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