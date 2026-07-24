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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

FRIEDRICH VORWERK Buy

24.07.26
FRIEDRICH VORWERK Buy
Aktie in diesem Artikel
FRIEDRICH VORWERK
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Energie-Anlagenbauer habe starke vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, schrieb Lasse Stueben am Freitag und hob seine Schätzungen an. Trotz des Kuranstiegs sei die Aktie noch nicht teuer./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,25 €		 Abst. Kursziel*:
54,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,04%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

24.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
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