Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

FRIEDRICH VORWERK Buy

24.07.26

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Energie-Anlagenbauer habe starke vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, schrieb Lasse Stueben am Freitag und hob seine Schätzungen an. Trotz des Kuranstiegs sei die Aktie noch nicht teuer./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK