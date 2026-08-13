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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

FRIEDRICH VORWERK Buy

11:06 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der endgültige Quartalsbericht des Energieinfrastrukturunternehmens habe den Eckdaten entsprochen, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Die Projektpipeline sei gut gefüllt./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,80 €		 Abst. Kursziel*:
69,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,58%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

11:06 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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