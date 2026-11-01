FRIEDRICH VORWERK Aktie
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Marktkap. 1,47 Mrd. EURKGV 18,87 Div. Rendite 0,86%
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Symbol FDVWF
AI Analyse
FRIEDRICH VORWERK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Pipeline- und Anlagenbauer am Freitag ein weiteres Quartal, in dem solide abgeliefert worden sei. Die starke Bedeutung von Joint Ventures im Projektmix sorge für überproportionales Ergebniswachstum./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,20 €
|Abst. Kursziel*:
54,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
78,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,96%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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