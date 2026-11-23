FRIEDRICH VORWERK Aktie
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Marktkap. 1,52 Mrd. EURKGV 18,87 Div. Rendite 0,86%
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Symbol FDVWF
AI Analyse
FRIEDRICH VORWERK Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Friedrich Vorwerk nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Nach einem starken Quartal und erneut angehobenen Jahreszielen seien die Erwartungen für das Schlussquartal durchwachsen, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Denn die Gewinne bei Gemeinschaftsunternehmen sollten dich normalisieren und saisonale Effekte die Margen bremsen. Das sollten die neuen Ziele aber schon berücksichtigen. Mit Blick auf 2027 rückten das Wachstum und die Nachhaltigkeit der Margen zunehmend in den Fokus./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
79,30 €
|Abst. Kursziel*:
-9,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
79,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,15%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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