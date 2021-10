MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Das dritte Quartal könnte für den Schmierstoffhersteller besser gelaufen sein als am Markt allgemein erwartet, schrieb Analyst Markus Mayer in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Investoren seien zu vorsichtig, was die Belastungen durch höhere Rohstoffkosten sowie die Abhängigkeit von der Autoindustrie angehe. Zudem würden immer noch die Geschäftsmöglichkeiten unterschätzt, die sich in Folge eines Brandes beim Wettbewerber Lubrizol ergäben, der ein komplettes Werk zerstört habe. Die Konsensschätzungen für das zweite Halbjahr 2021 und für 2022 hätten Luft nach oben./mis/gl