Aktie in diesem Artikel FUCHS PETROLUB SE VZ 28,70 EUR

-0,69% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen FUCHS PETROLUB SE VZ 28,70 EUR -0,69% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine gut mögliche, konjunkturbedingte Senkung des Ausblicks sollte zum Kauf der Aktie genutzt werden, denn viel billiger dürften die Papiere in dieser Qualitätsindustrie nicht mehr werden, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar hätten schon die vergangene Woche veröffentlichten Quartalszahlen des Schmierstoffherstellers moderat positiv überrascht. Er rechnet aber weiter für 2023 mit einem positiven Wendepunkt für die Gewinne. Seine gesenkte Ergebnisschätzung (EPS) für 2022 begründete Bray mit den schwächeren Wirtschaftsaussichten insbesondere in China. Für die Folgejahre hob er die Prognosen an./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.