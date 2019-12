HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 32 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Ende Oktober bekannt gegebenen Neunmonatszahlen des Schmierstoffherstellers seien nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rät aber, Kurserholungen zum Positionsabbau zu nutzen./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 11:08 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2019 / 11:14 / MEZ



