UBS AG

FUCHS PETROLUB SE VZ Neutral

08:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fuchs SE vor Quartalszahlen von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aufgrund eines positiven Preis/Kosten-Verhältnisses habe sie ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im dritten Quartal angehoben, schrieb Analystin Priyanka Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das reduzierte Kursziel reflektiere in erster Linie den erhöhten risikofreien Zinssatz in ihrem Bewertungsmodell für den Schmierstoffhersteller./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 19:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 19:56 / GMT

