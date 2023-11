UBS AG

FUCHS PETROLUB SE VZ Neutral

14:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs SE nach einer hauseigenen Investorenkonferenz mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire fasste in einer am Montag vorliegenden Studie die Aussagen teilnehmender Unternehmen aus dem Chemiesektor zusammen. Im Fokus habe die Frage gestanden, wann das Volumen in der Branche wieder anzieht. Zumeist sei angedeutet worden, dass der Lagerabbau kurz vor dem Ende stehe. Die meisten Unternehmen hätten sich dennoch zurückhaltend hinsichtlich der Nachfrage in den nächsten Quartalen geäußert. Durch die Inflation werde 2024 noch Gegenwind erwartet./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 20:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 20:45 / GMT

