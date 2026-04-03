FUCHS Aktie
Marktkap. 4,43 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durchschnittlichen Gewinnschätzungen am Markt dürften 2026 sinken, dennoch sollte der Aktienkurs steigen und damit eine Industrie-Erholung, vom Öl abhängige sinkende Rohstoffpreise und ein danach beständiges Gewinnwachstum vorwegnehmen, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,68 €
|Abst. Kursziel*:
16,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,22%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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