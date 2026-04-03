DAX 24.081 +5,1%ESt50 5.913 +5,0%MSCI World 4.453 -0,1%Top 10 Crypto 8,9700 -4,3%Nas 22.635 +2,8%Bitcoin 60.888 -0,2%Euro 1,1663 +0,0%Öl 97,02 +0,3%Gold 4.711 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe im Nahost-Konflikt bröckelt: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt, Euro schwächelt -- Elmos Semiconductor, Gold im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen - Shelly übernimmt Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen - Shelly übernimmt
Waffenruhe auf der Kippe: DAX dürfte wieder unter 24.000 Punkte fallen - Straße von Hormus im Fokus Waffenruhe auf der Kippe: DAX dürfte wieder unter 24.000 Punkte fallen - Straße von Hormus im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FUCHS Aktie

Kaufen
Verkaufen
FUCHS Aktien-Sparplan
37,22 EUR -0,20 EUR -0,53 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,43 Mrd. EUR

KGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E5D6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E5D64

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FUPPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

FUCHS SE VZ Buy

08:01 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
37,22 EUR -0,20 EUR -0,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durchschnittlichen Gewinnschätzungen am Markt dürften 2026 sinken, dennoch sollte der Aktienkurs steigen und damit eine Industrie-Erholung, vom Öl abhängige sinkende Rohstoffpreise und ein danach beständiges Gewinnwachstum vorwegnehmen, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,68 €		 Abst. Kursziel*:
16,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,22%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

08:01 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
23.03.26 FUCHS Overweight Barclays Capital
20.03.26 FUCHS Overweight Barclays Capital
20.03.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

finanzen.net MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX geht zum Start nahezu durch die Decke
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur FUCHS SE VZ-Aktie im März 2026
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX präsentiert sich letztendlich fester
dpa-afx Kepler-Abstufungen setzt Aktien von BASF und FUCHS unter Druck
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Dienstagnachmittag steigen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Esma Saglik, Esma Saglik instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition follows the obligation ...
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Ralph Rheinboldt, Dr. Ralph Rheinboldt instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition ...
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Mathieu Boulandet, Mathieu Boulandet instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition follows the ...
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Timo Reister, Dr. Timo Reister instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition follows the ...
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Stefan Fuchs, Stefan Fuchs instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition follows the obligation ...
EQS Group EQS-News: FUCHS concludes financial year 2025 with solid results
EQS Group EQS-PVR: FUCHS SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: FUCHS strengthens its presence in Türkiye with the complete takeover of the joint venture OPET FUCHS
RSS Feed
FUCHS SE VZ zu myNews hinzufügen