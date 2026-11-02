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Jefferies & Company Inc.

FUCHS SE VZ Hold

08:01 Uhr
FUCHS SE VZ Hold
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 46 Euro gesenkt. Die Entwicklung der Preise und des Aktienkurse sollte sich normalisieren, weshalb Risiken und Chancen inzwischen ausgeglichen erschienen, begründete Constantin Hesse seine am Montag vorliegende Neubewertung des Schmierstoffherstellers. Dies gelte, obwohl Fuchs ein weiteres starkes Quartal hinter sich habe und der angehobene Ausblick immer noch konservativ erscheine./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Hold

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,30 €		 Abst. Kursziel*:
6,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,24%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

02.11.26 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 FUCHS Kaufen DZ BANK
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