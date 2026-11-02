FUCHS Aktie
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Marktkap. 5,16 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
AI Analyse
FUCHS SE VZ Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 46 Euro gesenkt. Die Entwicklung der Preise und des Aktienkurse sollte sich normalisieren, weshalb Risiken und Chancen inzwischen ausgeglichen erschienen, begründete Constantin Hesse seine am Montag vorliegende Neubewertung des Schmierstoffherstellers. Dies gelte, obwohl Fuchs ein weiteres starkes Quartal hinter sich habe und der angehobene Ausblick immer noch konservativ erscheine./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Hold
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,30 €
|Abst. Kursziel*:
6,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,24%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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