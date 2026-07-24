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Symbol FUPPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

FUCHS SE VZ Hold

08:26 Uhr
FUCHS SE VZ Hold
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
40,40 EUR -0,50 EUR -1,22%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fuchs SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45,30 auf 41,00 Euro gesenkt. Dass der Schmierstoffhersteller mit seinen am Mittwoch vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben habe, sei auf den ersten Blick ermutigend, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst ist jedoch vorsichtig und sieht für das Übertreffen vor allem vorübergehende Faktoren. Dabei nennt er zum einen Probleme bei der Grundölversorgung von Wettbewerbern wie Shell sowie auch Vorabkäufe von Endkunden, die aufgrund des Iran-Konflikts besorgt über die Verfügbarkeit von Schmierstoffen gewesen seien./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Hold

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
40,98 €		 Abst. Kursziel*:
0,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,49%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:26 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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