NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Kostensenkungen des Anlagenbauers hätten sich auch im dritten Quartal günstig ausgewirkt, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Fehlen großer Aufträge dürfte temporärer Natur gewesen sein./mf/ag