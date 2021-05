Aktie in diesem Artikel GEA 36,11 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Anlagenbauer entwickle sich stetig, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ermutigend sei der bereits im ersten Quartal wieder auf Vorkrisenniveau liegende Auftragseingang./ag/mis