Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GEA Buy

08:16 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gea von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Anlagenhersteller liege ein weiteres Jahr profitablen Wachstums, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend. Gutes Wachstum aus eigener Kraft gemeinsam mit sich weiter verbessernden Margen könnte das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr um 14 Prozent antreiben. Hinzu kämen voraussichtlich steigende Barmittel./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:01 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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