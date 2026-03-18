GEA Aktie
Marktkap. 10,31 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gea von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Anlagenhersteller liege ein weiteres Jahr profitablen Wachstums, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend. Gutes Wachstum aus eigener Kraft gemeinsam mit sich weiter verbessernden Margen könnte das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr um 14 Prozent antreiben. Hinzu kämen voraussichtlich steigende Barmittel./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Buy
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,75 €
|Abst. Kursziel*:
22,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
62,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,30%
|
Analyst Name:
Benjamin Thielmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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