DAX 23.502 -1,0%ESt50 5.737 -0,6%MSCI World 4.329 -0,3%Top 10 Crypto 9,3125 -5,8%Nas 22.152 -1,5%Bitcoin 61.207 -1,6%Euro 1,1463 +0,0%Öl 114,3 +4,2%Gold 4.747 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht - auch Umsatz schießt hoch -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil
Top News
"Macrohard" als Wendepunkt für die Tesla-Aktie? Das steckt hinter dem gemeinsamen Projekt mit xAI "Macrohard" als Wendepunkt für die Tesla-Aktie? Das steckt hinter dem gemeinsamen Projekt mit xAI
LANXESS-Aktie: Abbau von 550 Stellen - Gewinn 2026 wohl rückläufig LANXESS-Aktie: Abbau von 550 Stellen - Gewinn 2026 wohl rückläufig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GEA Aktie

Kaufen
Verkaufen
GEA Aktien-Sparplan
62,75 EUR -0,10 EUR -0,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,31 Mrd. EUR

KGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 660200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006602006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GEAGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GEA Buy

08:16 Uhr
GEA Buy
Aktie in diesem Artikel
GEA
62,75 EUR -0,10 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gea von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Anlagenhersteller liege ein weiteres Jahr profitablen Wachstums, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend. Gutes Wachstum aus eigener Kraft gemeinsam mit sich weiter verbessernden Margen könnte das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr um 14 Prozent antreiben. Hinzu kämen voraussichtlich steigende Barmittel./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,75 €		 Abst. Kursziel*:
22,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,30%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

08:16 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 GEA Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 GEA Hold Warburg Research
10.03.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

finanzen.net GEA Aktie News: GEA macht am Mittwochnachmittag Boden gut
finanzen.net GEA Aktie News: GEA schiebt sich am Mittwochmittag vor
finanzen.net GEA Aktie News: GEA tendiert am Vormittag nordwärts
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag stärker
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
EQS Group EQS-News: 2025 financial results: GEA reports profitable growth, achieves climate targets ahead of schedule and expects accelerated revenue growth in 2026
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: GEA publishes preliminary figures and exceeds expectations for key financial indicators for 2025, confirms accelerated sales growth in 2026
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG releases preliminary financials 2025
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
GEA zu myNews hinzufügen