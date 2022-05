Aktie in diesem Artikel GEA 35,30 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe den Ängsten der Anleger erneut getrotzt, schrieb Analyst Sven Weier am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. In aktuell schwierigen Zeiten habe man eine gute Profitabilität bewiesen./ag/jha/