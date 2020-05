LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Gea Group nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber nach den Quartalszahlen von 21 auf 24 Euro angehoben. Analyst Jörg-Andre Finke hält Chancen und Risiken bei den Papieren des Anlagenbauers nun für ausgeglichen. Er sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie kaum noch Spielraum für Ergebnisüberraschungen, wenngleich er auf ein starkes erstes Quartal verwies./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2020 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.