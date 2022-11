Aktie in diesem Artikel GEA 36,93 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe mit soliden Ergebnissen die Erwartungen übertroffen und seine Ziele erhöht, schrieb Analyst Rizk Maidi am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Er sieht nun Spielraum von 4 bis 6 Prozent für den Marktkonsens./ag/stk