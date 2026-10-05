GEA Aktie
Marktkap. 10,82 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
AI Analyse
GEA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea vor Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Umsatz und Auftragseingang dürften um jeweils 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Benjamin Thielmann in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Den Gewinn (EPS) des Anlagenbauers erwartet der Experte 13 Prozent höher./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Market-Perform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
68,00 €
|Abst. Kursziel*:
1,47%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
67,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,62%
|
Analyst Name:
Benjamin Thielmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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