NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 36 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Anlagenbauer habe sich ambitionierte Ziele gesetzt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Kapitalmarkttag. Seine angepassten Schätzungen seien aber bereits eingepreist./ag/ajx